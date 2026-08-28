Российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Взрывы в Павлограде 28 августа: какие последствия

По информации ОВА, количество пострадавших возросло до четырех в результате российского удара по Павлограду.

Сейчас смотрят

Ганжа рассказал, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

По его словам, в результате российской атаки вспыхнул пожар. Вся информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.