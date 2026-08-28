Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Павлограде: четверо пострадавших, есть повреждения
Российские войска нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области, в результате чего есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщает руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
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По информации ОВА, количество пострадавших возросло до четырех в результате российского удара по Павлограду.
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Ганжа рассказал, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
По его словам, в результате российской атаки вспыхнул пожар. Вся информация о последствиях и пострадавших уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 647-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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