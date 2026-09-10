Вдень пролунали вибухи у Павлограді на Дніпропетровщині. Ворог завдав удару по торговельно-розважальному центру (ТРЦ), є загиблі та десятки постраждалих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Оновлено о 18:30.

Зараз дивляться

Вибухи у Павлограді 10 вересня: що відомо

О 17:14 Олександр Ганжа повідомив, що через атаку росіян на Павлоград двоє людей загинули, щонайменше 18 дістали поранень. Внаслідок ворожого удару горять автомобілі, торговельні павільйони та магазин.

— Близько години тому росіяни вдарили по ТРЦ у середмісті Павлограда. Посеред дня, коли на вулицях було багато людей, — повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Станом на 18:30 кількість загиблих зросла до чотирьох, ще понад 60 людей дістали поранень.

Серед поранених є троє дітей: це хлопці 13, 14 і 15 років. Крім того, під час ліквідації наслідків вибухів у Павлограді були травмовані двоє співробітників ДСНС.

Усі поранені госпіталізовані, медики надають допомогу.

Рятувальники та поліцейські працюють на місці події.

28 серпня російські війська завдали удару по Павлограду. Тоді загорівся господарський супермаркет, пошкоджений приватний будинок. Поранень дістали семеро людей.

24 серпня внаслідок ворожого удару по Павлограду одна людина загинула, ще дві дістали поранень.

13 серпня ворог вдарив по приміщенню логістичної компанії у Павлограді. Внаслідок атаки РФ постраждали двоє чоловіків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ГСЧС

Фото : ГСЧС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.