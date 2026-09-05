5 сентября РФ совершила атаку на Павлоград Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Атака на Павлоград 5 сентября: последствия

В результате российского удара в Павлограде возник пожар. По данным ОВА, загорелись грузовики.

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По предварительным данным, в результате атаки на Павлоград 5 сентября никто не пострадал. Информация об окончательных последствиях уточняется.

Напомним, что в ночь на 5 сентября российские войска также нанесли удар по Каменскому. Там под обстрел попало промышленное предприятие.

В результате удара погибли четверо работников — слесарь, электрик, гидравлик и машинист. Впоследствии из-под завалов достали тело еще одного человека.

Еще пятеро человек получили ранения, трое из них госпитализированы. 30-летняя женщина находится в реанимации.

Всего за ночь российские войска почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и ракет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 655-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

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