Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил травмы в результате российского удара по зданию Национальной академии наук Украины. Его помощница Наталья, вероятно, погибла.

Об этом пишет ВВС со ссылкой на два источника.

Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал из-за удара РФ

— Удар пришелся в комнату, которая была на этаж выше его кабинета. Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за выбитого стекла, — сказал информированный собеседник.

По его словам, личная помощница Горбулина Наталья, вероятно, погибла. Предварительно известно, что в момент удара она могла находиться рядом со зданием.

Сейчас смотрят

Напомним, Россия атакует Киев реактивными беспилотниками с утра 28 сентября.

Около 13:30 российский дрон попал в здание президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской. Позже КГВА сообщила об одной погибшей женщине и пятерых раненых.

На обнародованных очевидцами видео видно, как люди выбираются через окна горящего здания, пытаясь спастись от пожара.

Кроме того, зафиксировано попадание в семиэтажное административное здание в Шевченковском районе Киева и медицинское учреждение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.