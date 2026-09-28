Удар РФ по зданию НАН Украины: пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин — ВВС
- Володимир Горбулін отримав незначні травми через російський удар по будівлі НАН України.
- Особиста помічниця Горбуліна Наталя, за попередніми даними, загинула.
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил травмы в результате российского удара по зданию Национальной академии наук Украины. Его помощница Наталья, вероятно, погибла.
Об этом пишет ВВС со ссылкой на два источника.
Экс-секретарь СНБО Горбулин пострадал из-за удара РФ
— Удар пришелся в комнату, которая была на этаж выше его кабинета. Владимир Павлович уже дома, он получил незначительные травмы из-за выбитого стекла, — сказал информированный собеседник.
По его словам, личная помощница Горбулина Наталья, вероятно, погибла. Предварительно известно, что в момент удара она могла находиться рядом со зданием.
Напомним, Россия атакует Киев реактивными беспилотниками с утра 28 сентября.
Около 13:30 российский дрон попал в здание президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской. Позже КГВА сообщила об одной погибшей женщине и пятерых раненых.
На обнародованных очевидцами видео видно, как люди выбираются через окна горящего здания, пытаясь спастись от пожара.
Кроме того, зафиксировано попадание в семиэтажное административное здание в Шевченковском районе Киева и медицинское учреждение.