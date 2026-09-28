Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Володимир Горбулін отримав травми внаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України. Його особиста помічниця Наталя, ймовірно, загинула.

Про це пише ВВС з посиланням на два джерела.

Екссекретар РНБО Горбулін постраждав внаслідок удару РФ

– Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло, – сказав інформований співрозмовник.

За його словами, особиста помічниця Горбуліна Наталя, ймовірно, загинула. Попередньо відомо, що в момент удару вона могла перебувати поруч із будівлею.

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Нагадаємо, Росія атакує Київ реактивними безпілотниками від ранку 28 вересня.

Близько 13:30 російський дрон влучив у будівлю президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській. Пізніше КМВА повідомила про одну загиблу жінку та п’ятьох поранених.

На оприлюднених очевидцями відео видно, як люди вибираються через вікна палаючої будівлі, намагаючись врятуватися від пожежі.

Крім того, зафіксовано влучання у семиповерхову адміністративну будівлю в Шевченківському районі Києва та медичний заклад.

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