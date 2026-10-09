Вибухи у Запоріжжі 9 жовтня забрали життя однієї людини.

Про це повідомив в.о. очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Вибухи у Запоріжжі 9 жовтня: що відомо

У Запоріжжі сьогодні, 9 жовтня, прогриміли вибухи під час російської атаки. Вранці російські війська завдали шість ударів по місту, атакувавши житлову забудову.

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За інформацією Запорізької ОВА, один із ударів припав поблизу багатоповерхового житлового будинку, ще один — неподалік закладу позашкільної освіти.

Як повідомив голова Ради оборони Запоріжжя Іван Федоров, російські війська атакували місто керованими авіабомбами, внаслідок чого зруйновані та пошкоджені житлові будинки.

Внаслідок російської атаки загинув чоловік, кількість поранених зросла до семи. Серед постраждалих — дитина.

Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. На місцях ударів працюють відповідні служби.

Остаточні наслідки вибухів у Запоріжжі сьогодні, 9 жовтня, встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

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