Россия атаковала один из важных для Киева энергообъектов – Шмыгаль
Российские военные 8 октября нанесли удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Из-за атаки в столице произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
РФ нанесла удар по важному энергообъекту
— Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы, – отметил чиновник.
В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 8 октября из-за российской атаки на энергетические объекты в Киеве произошло масштабное аварийное отключение света. По данным компании, графики отключений сейчас не действуют.
Вечером 8 октября в Киеве и области во второй раз за сутки ввели экстренные отключения электроэнергии. Первое такое ограничение применили утром.
Из-за проблем с внешним энергоснабжением в столице полностью останавливались движение поездов метро и работа эскалаторов.
Напомним, 9 октября в отдельных регионах Украины в течение суток вынужденно будут применять ограничения потребления электроэнергии.
Такие меры связаны с последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергетическим объектам.