Российские военные 8 октября нанесли удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Из-за атаки в столице произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

РФ нанесла удар по важному энергообъекту

— Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы, – отметил чиновник.

В ДТЭК сообщили, что по состоянию на вечер 8 октября из-за российской атаки на энергетические объекты в Киеве произошло масштабное аварийное отключение света. По данным компании, графики отключений сейчас не действуют.

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Вечером 8 октября в Киеве и области во второй раз за сутки ввели экстренные отключения электроэнергии. Первое такое ограничение применили утром.

Из-за проблем с внешним энергоснабжением в столице полностью останавливались движение поездов метро и работа эскалаторов.

Напомним, 9 октября в отдельных регионах Украины в течение суток вынужденно будут применять ограничения потребления электроэнергии.

Такие меры связаны с последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергетическим объектам.

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