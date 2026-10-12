В Кропивницком мужчина бросил в полицейских гранаты и начал стрелять
- Инцидент произошел 12 октября во время общения мужчины с полицейскими.
- Правонарушитель бросил в сторону стражей порядка гранаты и начал стрелять из автомата.
Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты и начал стрелять из автоматического оружия.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Кировоградской области.
Стрельба в Кропивницком 12 октября
Как сообщили в полиции, сейчас продолжаются меры по задержанию правонарушителя. Введена спецоперация Гром, в которую вовлечены все необходимые подразделения.
Корреспонденты Суспільного сообщают, что около 18:00 в Кропивницком были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога на момент взрывов в городе не объявлялась. В 18:10 раздался еще один взрыв.
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