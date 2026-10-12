Сегодня, 12 октября, в Кропивницком мужчина во время общения с полицейскими бросил в сторону стражей порядка гранаты и начал стрелять из автоматического оружия.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Кировоградской области.

Стрельба в Кропивницком 12 октября

Как сообщили в полиции, сейчас продолжаются меры по задержанию правонарушителя. Введена спецоперация Гром, в которую вовлечены все необходимые подразделения.

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Корреспонденты Суспільного сообщают, что около 18:00 в Кропивницком были слышны звуки взрывов. Воздушная тревога на момент взрывов в городе не объявлялась. В 18:10 раздался еще один взрыв.

Напомним, что 11 сентября в Шептицком Львовской области неизвестный мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки военно-учетных документов. Военный получил ранение шеи, его доставили в реанимацию. Нападающий скрылся.

25 августа в Тернополе произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК, проводившими мероприятия оповещения.

Поздно вечером 21 августа во Львове во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. Несмотря на оказанную помощь, военный скончался.

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