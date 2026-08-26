В Тернополе вечером 25 августа произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению.

Об этом сообщили полиция Тернопольской области и Тернопольский областной ТЦК и СП.

Нападение на военнослужащих ТЦК в Тернополе: что известно

Инцидент произошел около 20:00 25 августа на улице Леся Курбаса. По данным полиции, представители ТЦК выявляли лиц, которые могут уклоняться от выполнения воинского долга.

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Во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие люди. Они били по машине и вступили в конфликт с военнослужащими.

По данным ТЦК, в результате конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице. Также неустановленные лица завладели его личными вещами и повредили служебный Nissan X-Trail.

Кроме того, проверяется информация о том, что у некоторых участников конфликта могли быть предметы, похожие на биты и ножи.

Правоохранители, прибывшие по вызову, пресекли конфликт. Сейчас полицейские устанавливают всех его участников, обстоятельства происшествия, характер телесных повреждений и размер нанесённого ущерба.

По результатам проверки полиция будет решать вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 350 Уголовного кодекса Украины — угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг.

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