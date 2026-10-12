Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліціянтами кинув у бік правоохоронців гранати та почав стріляти з автоматичної зброї.

Про це повідомляє пресцентр поліції Кіровоградської області.

Стрілянина у Кропивницькому 12 жовтня

Як повідомили у поліції, наразі тривають заходи із затримання правопорушника. Введено спецоперацію Грім, до якої залучені всі необхідні підрозділи.

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Кореспонденти Суспільного повідомляють, що близько 18:00 у Кропивницькому було чути звуки вибухів. Повітряної тривоги на момент вибухів у місті не оголошували. О 18:10 пролунав ще один вибух.

Нагадаємо, що 11 вересня у Шептицькому Львівської області невідомий чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки військово-облікових документів. Військовий дістав поранення шиї, його доправили до реанімації. Нападник втік.

25 серпня у Тернополі стався конфлікт між місцевими жителями та військовослужбовцями ТЦК, які проводили заходи оповіщення.

Поздно вечером 21 августа во Львове во время проверки документов мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК. Несмотря на оказанную помощь, военный скончался.

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