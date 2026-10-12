У Кропивницькому чоловік кинув у поліціянтів гранати і почав стріляти
- Інцидент стався 12 жовтня під час спілкування чоловіка з поліціянтами.
- Правопорушник кинув у бік правоохоронців гранати та почав стріляти з автомата.
Сьогодні, 12 жовтня, у Кропивницькому чоловік під час спілкування з поліціянтами кинув у бік правоохоронців гранати та почав стріляти з автоматичної зброї.
Про це повідомляє пресцентр поліції Кіровоградської області.
Стрілянина у Кропивницькому 12 жовтня
Як повідомили у поліції, наразі тривають заходи із затримання правопорушника. Введено спецоперацію Грім, до якої залучені всі необхідні підрозділи.
Кореспонденти Суспільного повідомляють, що близько 18:00 у Кропивницькому було чути звуки вибухів. Повітряної тривоги на момент вибухів у місті не оголошували. О 18:10 пролунав ще один вибух.
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