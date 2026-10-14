Во время российской атаки на Украину в ночь на 14 октября украинская сторона сначала не получила от партнеров информации о применении баллистических ракет.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Предупреждения о баллистических ударах по Украине: что известно

По словам Игната, первое сообщение Воздушных сил об отсутствии предупреждения от международных партнеров появилось около 22:40 13 октября.

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Однако во время последующих российских атак ситуация изменилась.

— Первое сообщение мы дали около 22:40 о том, что не было сообщений от партнеров о баллистических ракетах. Но уже в следующие три волны атак сообщения от партнеров о применении баллистических ракет поступали, — уточнил Игнат.

Атака на Киев 14 октября: что известно

В ночь на 14 октября Россия нанесла массированный удар по Киеву и его энергетическим объектам.

В результате атаки погибли три человека, еще как минимум 26 пострадали. Российская ракета попала в девятиэтажку в Деснянском районе. Тогда же сообщалось, что под ударом оказалась ТЭЦ-4.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина не получила от партнеров предупреждения о запуске баллистических ракет, которые украинские системы обнаружили фактически на подлете к столице.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в пяти районах Киева ввели аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики там временно не действуют.

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