Під час масованої атаки 14 жовтня Росія завдала балістичних ударів по всіх трьох теплоелектроцентралях Києва, а також по об’єктах, які забезпечують електропостачання столиці та центральних регіонів України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Росія атакувала всі три ТЕЦ Києва: що відомо

Основними цілями російських балістичних ракет стали об’єкти енергосистеми в Києві, Харкові та Харківській області.

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У столиці під ударом опинилися всі три міські ТЕЦ. Крім того, російські війська атакували критично важливі енергетичні об’єкти Київської області, які забезпечують живлення Києва та центральних регіонів країни.

Енергетики та рятувальники від самого ранку працюють на місцях влучань. Триває гасіння пожеж і розбір завалів.

Фахівці вже розпочали першочергові відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Зауважимо, що, крім енергетичної інфраструктури, російські війська завдали ударів по залізничних об’єктах у п’яти областях України.

Завдяки завчасній евакуації вдалося уникнути постраждалих.

На пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський назвав масовану атаку РФ 14 жовтня демонстративною неповагою до США, оскільки російські війська завдали удару по енергетиці, попри заявлену Дональдом Трампом ініціативу щодо припинення таких атак.

За даними Повітряних сил ЗСУ, протягом ночі Росія застосувала 39 ракет і 128 безпілотників різних типів.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом’янському районах та частині Голосіївського.

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