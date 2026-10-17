Нічна атака на Україну: РФ запустила Іскандери-М, Калібри, Х-22/32 та 332 дрони
17 жовтня Росія здійснила комбіновану нічну атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 17 жовтня: що відомо
Уночі проти 17 жовтня, починаючи з 18:00 16 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.
Під час комбінованої нічної атаки на Україну противник застосував:
- балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей РФ, а також тимчасово окупованого Криму;
- крилаті ракети Х-22/32 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму;
- чотири крилаті ракети Калібр морського базування з Новоросійська;
- 332 ударні БпЛА типу Shahed, S-8000 Бандероль, Гербера та дрони-імітатори типу Пародія. Серед них 31 був реактивним.
Безпілотники запускали з районів Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 17 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 293 повітряні цілі:
- чотири крилаті ракети Калібр;
- 289 ворожих БпЛА типу Shahed (серед яких 23 були реактивними), S-8000 Бандероль, Гербера та дронів інших типів.
Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:00 атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.