17 жовтня Росія здійснила комбіновану нічну атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 17 жовтня: що відомо

Уночі проти 17 жовтня, починаючи з 18:00 16 жовтня, російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками.

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Під час комбінованої нічної атаки на Україну противник застосував:

балістичні ракети Іскандер-М KN-23

крилаті ракети Х-22 32

чотири крилаті ракети Калібр

332 ударні БпЛА типу Shahed Бандероль

Безпілотники запускали з районів Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 17 жовтня протиповітряна оборона збила або приглушила 293 повітряні цілі:

чотири крилаті ракети Калібр;

289 ворожих БпЛА типу Shahed (серед яких 23 були реактивними), S-8000 Бандероль, Гербера та дронів інших типів.

Водночас влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 22 локаціях. Ще на трьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака на Україну триває — у повітряному просторі України залишаються кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 697-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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