Взрывы в Запорожье 17 октября: повреждены многоэтажки, среди пострадавших — ребенок
По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрывов в Запорожье сегодня, 17 октября.
О последствиях российского удара сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Семикин.
Взрывы в Запорожье 17 октября: что известно
Российские войска нанесли удар по открытой территории среди жилой застройки Запорожья.
В результате атаки повреждены многоквартирные дома, а также загорелись автомобили.
Сначала сообщалось о двух раненых. В частности, 22-летнюю женщину с травмой глаза госпитализировали в медицинское учреждение, а 54-летнему мужчине оказали помощь прямо на месте.
Состояние обоих пострадавших медики оценили как легкое.
Позже стало известно, что количество пострадавших в результате взрывов в Запорожье сегодня, 17 октября, возросло до пяти человек. Среди пострадавших есть ребенок.
Информацию о возрасте ребенка и состоянии остальных пострадавших пока не уточнили.
На месте российского удара работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атаки.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье 17 октября пока уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА