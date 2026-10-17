По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрывов в Запорожье сегодня, 17 октября.

О последствиях российского удара сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Семикин.

Взрывы в Запорожье 17 октября: что известно

Российские войска нанесли удар по открытой территории среди жилой застройки Запорожья.

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В результате атаки повреждены многоквартирные дома, а также загорелись автомобили.

Сначала сообщалось о двух раненых. В частности, 22-летнюю женщину с травмой глаза госпитализировали в медицинское учреждение, а 54-летнему мужчине оказали помощь прямо на месте.

Состояние обоих пострадавших медики оценили как легкое.

Позже стало известно, что количество пострадавших в результате взрывов в Запорожье сегодня, 17 октября, возросло до пяти человек. Среди пострадавших есть ребенок.

Информацию о возрасте ребенка и состоянии остальных пострадавших пока не уточнили.

На месте российского удара работают все необходимые службы, которые оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия атаки.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье 17 октября пока уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА