Президент Владимир Зеленский провел Ставку, в ходе которой обсудили результаты испытаний перехватчиков против российских реактивных Шахедов.

Зеленский провел Ставку: главные темы

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, среди ключевых вопросов были результаты испытаний перехватчиков против реактивных дронов типа Шахед.

— Были доклады по проценту убытков, опыту команд, которые занимаются перехватом. Определены основные средства, которые могут усилить нашу оборону. Ускоряем производство. Есть новые решения относительно развертывания производства в Украине реактивных двигателей разных типов, — говорится в сообщении.

Кроме того, он рассказал, что был подробный доклад ГУР МО о российских технологических планах на 2027 год, а именно – о средствах, на которые рассчитывает враг, возможностях производства, использовании схем поставок компонентов в РФ.

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— В соответствии с угрозами корректируем наше противодействие. Приоритетная задача для МИД Украины и всей нашей дипломатии – новые санкционные пакеты партнеров, и именно в сфере теневых схем, используемых россиянами для обеспечения производства дронов и ракет, особенно баллистики, — сообщил глава государства.

В то же время, по его словам, были приняты дополнительные решения для защиты и гарантирования непрерывной работы нашей инфраструктуры дата-центров и других объектов, которые имеют критическое значение в сфере связи.

Зеленский подчеркнул, что необходима полная реализация этих решений на всех уровнях, и это персональная ответственность чиновников и руководителей спецслужб.

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