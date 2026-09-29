Атаки РФ на дата-центры: Кабмин выделил 518 млн грн на резервные системы госорганов
- Кабмин выделил 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем госорганов.
- Средства направят, в частности, на создание территориально обособленных резервных площадок.
Правительство Украины направило 518,3 млн грн из резервного фонда на усиление резервных информационных систем государственных органов и обеспечение их работы в случае обстрелов или кибератак.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Защита резервных систем госорганов: что известно
Выделенные средства используют для создания территориально обособленных резервных сред и площадок и развития облачной инфраструктуры.
За эти деньги государство планирует приобрести новое серверное оборудование, программное обеспечение, системы резервного копирования и восстановления данных.
— Это позволит быстрее восстанавливать работу государственных систем и сервисов в случае повреждений вследствие обстрелов или кибератак. Должны быть готовы к разным сценариям, в частности худшим, — подчеркнул Корецкий.
Напомним, с 23 сентября российские войска начали систематически атаковать оборудование дата-центров в Украине. В тот же день проблемы с доступом к интернету возникли у 100 тыс. домохозяйств в Киеве и области.
24 сентября компания ДатаГруп заявила о повреждении своего дата-центра. 25 и 26 сентября российские войска нанесли удары по дата-центру компании Cosmonova в Киеве. После этого ряд медиа сообщил о перебоях в работе.
Во время атаки на Киев 27 августа россияне повредили здание главного офиса Киевстара.
Президент Владимир Зеленский заявил об усилении защиты дата-центров и других объектов, которые имеют критическое значение в сфере связи.