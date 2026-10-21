В городе Коростышев Житомирской области раздались взрывы — целью стал объект критической инфраструктуры общества.

Об этом сообщил секретарь Коростышевского горсовета Юрий Денисовец.

Атака на Коростышев 21 октября: что известно

По его словам, в результате атаки, к счастью, никто не пострадал.

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Юрий Денисовец призвал жителей сохранять спокойствие и не распространять фото и видео места удара.

В связи с улучшением ситуации с электроснабжением работу Пунктов несокрушимости временно остановили.

— Призываем всех быть особенно бдительными в ближайшие дни, — подчеркнул Юрий Денисовец.

Напомним, что вечером 18 октября российский ударный дрон атаковал Коростышевскую общину. Зафиксировано попадание и повреждение одного из объектов энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электроснабжения.

Утром 17 октября РФ атаковала Овруцкую общину Житомирской области беспилотником. Взрывами повреждены два частных жилых дома.Пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 701-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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