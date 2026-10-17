Утром 17 октября российские войска атаковали Овручскую общину Житомирской области беспилотником.

О последствиях атаки сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

Атака на Овручскую общину 17 октября: что известно

По словам главы ОВА, в результате атаки на Овручскую общину сегодня серьезно пострадали два частных жилых дома.

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Также пострадали три человека. Всех госпитализировали, сейчас они получают необходимую медицинскую помощь в больницах области.

Других подробностей о состоянии пострадавших и масштабах разрушений глава области пока не сообщил.

Напомним, в ночь на 17 октября российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты Искандер-М/KN-23, крылатые ракеты Х-22/32, четыре Калибра и 332 беспилотника разных типов, из которых 31 был реактивным. По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 293 воздушные цели, в том числе четыре ракеты Калибр и 289 беспилотников. При этом попадания зафиксировали в 22 местах, еще в трех упали обломки сбитых целей. По состоянию на 08:00 российская атака продолжалась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 697-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Житомирская ОВА

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