Атака на Лимановку на Харьковщине: погибла женщина, среди пострадавших — дети
22 октября российские войска атаковали Лимановку Лозовского района Харьковской области.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обновлено в 08:33.
Атака на Лимановку 22 октября: что известно
По информации Олега Синегубова, в результате российской атаки на Лимановку погибла 42-летняя женщина.
Еще девять человек пострадали.
В частности, ранен 13-летний мальчик. Еще восемь человек, в частности 10-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс.Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.
Другие подробности относительно последствий атаки на Лимановку и состояния пострадавших пока не сообщали.
В ночь на 22 октября российские войска также атаковали Харьков с помощью беспилотников.
По информации мэра Игоря Терехова, реактивный дрон ударил по частному сектору Слободского района. В результате атаки загорелось хозяйственное здание и были повреждены несколько частных домов.
В Основянском районе удар пришелся на центральную часть города. В результате обстрела поврежден магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома, уточнил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
В 07:57 произошел очередной удар Шахеда по Основянскому району. Вражеский дрон попал в девятый этаж 12-этажного офисного здания.
Помощь потребовалась одному человеку.
Кроме того, в Холодногорском районе российский беспилотник попал на территорию стоянки грузового транспорта. Загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.