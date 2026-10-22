22 октября российские войска атаковали Лимановку Лозовского района Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Обновлено в 08:33.

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Атака на Лимановку 22 октября: что известно

По информации Олега Синегубова, в результате российской атаки на Лимановку погибла 42-летняя женщина.

Еще девять человек пострадали.

В частности, ранен 13-летний мальчик. Еще восемь человек, в частности 10-летний мальчик, получили острую реакцию на стресс.Медики оказали пострадавшим всю необходимую помощь.

Другие подробности относительно последствий атаки на Лимановку и состояния пострадавших пока не сообщали.

В ночь на 22 октября российские войска также атаковали Харьков с помощью беспилотников.

По информации мэра Игоря Терехова, реактивный дрон ударил по частному сектору Слободского района. В результате атаки загорелось хозяйственное здание и были повреждены несколько частных домов.

В Основянском районе удар пришелся на центральную часть города. В результате обстрела поврежден магазин, четыре автомобиля и окна многоэтажного жилого дома, уточнил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 07:57 произошел очередной удар Шахеда по Основянскому району. Вражеский дрон попал в девятый этаж 12-этажного офисного здания.

Помощь потребовалась одному человеку.

Кроме того, в Холодногорском районе российский беспилотник попал на территорию стоянки грузового транспорта. Загорелись четыре грузовика, прицеп и легковой автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 702-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.