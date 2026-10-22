22 жовтня російські війська атакували Лиманівку Лозівського району Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Оновлено о 08:33.

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Атака на Лиманівку 22 жовтня: що відомо

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок російської атаки на Лиманівку загинула 42-річна жінка.

Ще дев’ять людей постраждали.

Зокрема, зазнав поранень 13-річний хлопчик. Ще вісім осіб, зокрема 10-річний хлопчик, мають гостру реакцію на стрес.

Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу.

Інших подробиць щодо наслідків атаки на Лиманівку та стану постраждалих наразі не повідомляли.

Зауважимо, що вночі проти 22 жовтня російські війська також атакували Харків безпілотниками.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, реактивний дрон вдарив по приватному сектору Слобідського району. Унаслідок атаки загорілася господарська споруда та були пошкоджені кілька приватних будинків.

В Основ’янському районі удар припав на центральну частину міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку, уточнив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 07:57 стався черговий удар Шахедом по Основʼянскому району. Ворожий дрон поцілив в дев’ятий поверх 12-типоверхової офісної будівлі.

Допомога знадобилася одній людині.

Крім того, у Холодногірському районі російський безпілотник влучив на територію стоянки вантажного транспорту. Загорілися чотири вантажівки, причіп та легковий автомобіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 702-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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