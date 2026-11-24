Взрывы в Запорожье прогремели ночью 24 ноября, когда российская армия атаковала город.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Взрывы в Запорожье 24 ноября: что известно

По словам Михаила Семикина, в результате взрывов в Запорожье разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка.

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Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Поступала информация о заблокированных людях. Спасатели ведут поисково-спасательные работы на местах ударов.

Сначала сообщали об одном раненом, позже число пострадавших выросло до 11. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами.

По последним данным, по состоянию на 05:57, в результате взрывов в Запорожье 24 ноября погибли два человека, еще 32 получили ранения.

Среди них — четверо детей. Самому младшему еще нет и года. Остальным — 4, 6 и 16 лет.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА



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