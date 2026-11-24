Взрывы в Запорожье 24 ноября: частично разрушена пятиэтажка, есть погибшие и раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Взрывы в Запорожье прогремели ночью 24 ноября, когда российская армия атаковала город.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Взрывы в Запорожье 24 ноября: что известно
По словам Михаила Семикина, в результате взрывов в Запорожье разрушен частный жилой дом и частично разрушена пятиэтажка.
Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.
Поступала информация о заблокированных людях. Спасатели ведут поисково-спасательные работы на местах ударов.
Сначала сообщали об одном раненом, позже число пострадавших выросло до 11. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии с минно-взрывной и черепно-мозговой травмами.
По последним данным, по состоянию на 05:57, в результате взрывов в Запорожье 24 ноября погибли два человека, еще 32 получили ранения.
Среди них — четверо детей. Самому младшему еще нет и года. Остальным — 4, 6 и 16 лет.
Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье сегодня устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА