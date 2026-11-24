Количество погибших в результате российской атаки на Дымер Киевской области 22 ноября возросло до 12 человек — в больнице скончалась 79-летняя женщина, которую накануне спасли после 22 часов пребывания под завалами.

Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Обновлено 24 ноября в 08:42.

Утром 24 ноября количество погибших в результате атаки на Дымер 22 ноября снова возросло.

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что еще одной жертвой атаки на Дымер стала 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов спустя почти 22 часа после обстрела.

В настоящее время в Дымере количество погибших достигло 12. Среди них — 11-летняя девочка.

Личности двух погибших устанавливают эксперты, отметил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.

Атака на Дымер 22 ноября: что известно

На рассвете 22 ноября российские войска атаковали Дымер Вышгородского района Киевской области ударными беспилотниками. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив квартиры с первого по пятый этаж.

В результате атаки также были повреждены магазин и детский сад.

Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжались до вечера 23 ноября.

Спасатели эвакуировали из разрушенного дома 10 человек, в частности двоих детей.

Под наблюдением медиков находятся пять человек.

Так, в первые часы после обстрела госпитализировали 16-летнего парня с осколочными ранениями руки.

Оказывают необходимую помощь и семилетнему Давиду, которого спасли из-под завалов разрушенного дома. Мальчик провел под обломками около 14 часов. Сейчас рядом с ним находятся родители.

По предоставленной информации, Давид находится в стабильном состоянии.

Накануне в Киевской области был объявлен День траура по жертвам российской атаки на Дымер.