Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Атака на Дымер 22 ноября: количество погибших после удара по дому возросло до 12Добавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Количество погибших в результате российской атаки на Дымер Киевской области 22 ноября возросло до 12 человек — в больнице скончалась 79-летняя женщина, которую накануне спасли после 22 часов пребывания под завалами.
Об этом сообщили начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Обновлено 24 ноября в 08:42.
Атака на Дымер 22 ноября: количество погибших
Утром 24 ноября количество погибших в результате атаки на Дымер 22 ноября снова возросло.
Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что еще одной жертвой атаки на Дымер стала 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов спустя почти 22 часа после обстрела.
В настоящее время в Дымере количество погибших достигло 12. Среди них — 11-летняя девочка.
Личности двух погибших устанавливают эксперты, отметил министр внутренних дел Украины Иван Выгивский.
Атака на Дымер 22 ноября: что известно
На рассвете 22 ноября российские войска атаковали Дымер Вышгородского района Киевской области ударными беспилотниками. Один из дронов попал в пятиэтажный жилой дом, разрушив квартиры с первого по пятый этаж.
В результате атаки также были повреждены магазин и детский сад.
Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжались до вечера 23 ноября.
Спасатели эвакуировали из разрушенного дома 10 человек, в частности двоих детей.
Под наблюдением медиков находятся пять человек.
Так, в первые часы после обстрела госпитализировали 16-летнего парня с осколочными ранениями руки.
Оказывают необходимую помощь и семилетнему Давиду, которого спасли из-под завалов разрушенного дома. Мальчик провел под обломками около 14 часов. Сейчас рядом с ним находятся родители.
По предоставленной информации, Давид находится в стабильном состоянии.
Накануне в Киевской области был объявлен День траура по жертвам российской атаки на Дымер.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 734-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.