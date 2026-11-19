Стиральная машина относится к бытовой технике, которая регулярно используется в каждом доме. Расход электроэнергии зависит не только от мощности прибора, но и от выбранной программы, температуры воды, количества белья и класса энергоэффективности.

Факты ICTV рассказывают, сколько электроэнергии потребляет стиральная машина за одну стирку, от чего зависит этот показатель и как сократить расходы на электроэнергию при использовании техники.

Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина

Точное количество потребляемой электроэнергии зависит от модели и режима работы. Больше всего электричества стиральная машина расходует во время нагрева воды. Поэтому стирка при высокой температуре обходится дороже, чем использование программ с прохладной водой.

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По данным исследования независимой британской благотворительной организации National Energy Action, современные стиральные машины вместимостью 8–10 кг при полной загрузке на экономичной программе Eco 40–60°C потребляют примерно 0,7–1 кВт за цикл.

На программе для хлопка при температуре 40°C показатель у исследованных моделей составлял около 1–1,3 кВт, а при 60°C — примерно 1,8–2 кВт.

Таким образом, сколько электроэнергии потребляет стиральная машина-автомат, зависит прежде всего от настроек стирки. Даже одна и та же модель может использовать разное количество электричества в зависимости от выбранного режима.

Сколько электроэнергии потребляет стиральная машина за час

В отличие от электрочайника или обогревателя, стиральная машина не потребляет одинаковое количество электроэнергии на протяжении всего цикла.

Во время набора воды, вращения барабана, нагрева и отжима нагрузка на электросеть меняется. Больше всего электричества прибор использует при нагреве воды.

Для приблизительного расчета можно разделить общее потребление за цикл на продолжительность программы. Например, если стиральная машина использовала 0,8 кВт за четыре часа работы, среднее потребление составит 0,2 кВт в час. Однако это только усредненный показатель.

Что означают классы энергопотребления стиральных машин

При выборе бытовой техники стоит обращать внимание на класс энергоэффективности. Он показывает, насколько экономно прибор использует электроэнергию по сравнению с другими моделями.

Раньше производители использовали обозначения A+, A++ и A+++. Чем больше плюсов было возле буквы А, тем экономичнее считалась техника. Сейчас у многих украинцев такая техника есть дома. Однако с 1 марта 2021 года в Европейском Союзе ввели обновленную систему маркировки.

Новые стиральные машины имеют классы от A до G:

A — самый высокий класс энергоэффективности. Такие модели потребляют меньше всего электроэнергии по установленным критериям.

— самый высокий класс энергоэффективности. Такие модели потребляют меньше всего электроэнергии по установленным критериям. B и C — также энергоэффективные варианты, которые могут быть выгодными по соотношению цены и энергопотребления.

— также энергоэффективные варианты, которые могут быть выгодными по соотношению цены и энергопотребления. D и E — средние показатели энергоэффективности.

— средние показатели энергоэффективности. F и G — наименее экономичные классы, предполагающие более высокое потребление электроэнергии.

На наклейке прибора также указывают количество электроэнергии, которое он использует за 100 циклов программы Eco 40–60. Это один из самых удобных показателей для сравнения разных моделей.

Сколько потребляет стиральная машина: как сэкономить

Сократить потребление электроэнергии можно даже без покупки новой стиральной машины. Для этого достаточно правильно использовать имеющиеся режимы:

Выбирайте более низкую температуру. Для повседневной одежды без сильных загрязнений достаточно 30°C. Используйте режим Eco. Экономичная программа рассчитана на сокращение потребления ресурсов. Она может длиться дольше обычной стирки, но при этом использовать меньше электричества. Загружайте барабан в соответствии с рекомендациями производителя. Не стоит запускать машину с несколькими вещами, если можно дождаться полной загрузки. Не используйте лишние режимы. Дополнительное полоскание, интенсивная стирка и другие функции увеличивают продолжительность работы и расход электроэнергии. Правильно дозируйте моющее средство. Избыточное количество порошка или геля может привести к необходимости дополнительного полоскания.

Как рассчитать расходы на электроэнергию

Чтобы определить, сколько стоит одна стирка, нужно умножить потребление электроэнергии за цикл на действующий тариф.

Например, если стиральная машина использует 0,8 кВт за одну стирку, а тариф составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч, расчет будет следующим:

0,8 × 4,32 = 3,46 грн.

Если запускать машину 15 раз в месяц, расходы составят примерно 51,84 грн. При использовании других программ сумма будет отличаться.

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