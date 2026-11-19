Для многих украинских пенсионеров пенсия является основным источником дохода. На эти средства нужно покупать продукты, лекарства, оплачивать коммунальные услуги и покрывать другие повседневные расходы. В таких условиях даже небольшие доплаты или дополнительная финансовая помощь имеют значение для людей старшего возраста.

Факты ICTV выяснили, какими будут пенсии с 1 декабря 2026 года, готовит ли Пенсионный фонд новый перерасчет, кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные выплаты и какую процедуру необходимо пройти до конца года.

Пенсии с 1 декабря: что изменится

Декабрь не предусматривает очередного этапа общей индексации. Последний масштабный пересмотр пенсионных выплат состоялся весной: с 1 марта 2026 года их проиндексировали на 12,1%. Основанием стало постановление № 236.

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Повышение рассчитывали индивидуально, применяя коэффициент 1,121 к определенным законодательством составляющим пенсии. Минимальная сумма увеличения составляла 100 грн, максимальная — 2 595 грн.

С тех пор для отдельных групп получателей проводились специальные перерасчеты, однако о новом общем повышении с декабря не объявляли. То есть сама смена календарного месяца не станет основанием для увеличения пенсии.

Сколько будут получать пенсионеры в декабре

Размер минимального пенсионного обеспечения зависит не только от возраста человека. Значение имеют также страховой стаж, наличие работы и категория, к которой относится получатель.

Для неработающих пенсионеров в 2026 году предусмотрены следующие минимальные уровни выплат:

4 213 грн — для граждан в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), а также для пенсионеров от 80 лет, если у них есть не менее 20 лет стажа у женщин и 25 лет у мужчин;

4 050 грн — для людей в возрасте от 70 до 80 лет при наличии необходимого страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин);

3 725 грн — для пенсионеров младше 70 лет с необходимым стажем и людей с инвалидностью I группы;

3 406 грн — для других неработающих пенсионеров, имеющих право на соответствующее минимальное пенсионное обеспечение.

Если человек не накопил необходимого количества лет страхового стажа, гарантированная сумма может определяться с учетом фактически приобретенного стажа. Поэтому пенсионеры одного возраста не обязательно будут получать одинаковые выплаты.

Также отдельные гарантии предусмотрены для граждан с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы. Для них минимальные пенсионные выплаты зависят от группы инвалидности и составляют:

I группа — 11 041,85 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 808,95 грн.

Пенсии с 1 декабря: кому повысят

Одна из возможностей увеличить ежемесячную выплату без проведения общей индексации — достижение пенсионером определенного возраста. Для граждан, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет, предусмотрены специальные компенсационные надбавки.

Пенсионный фонд начисляет их автоматически, если выполнены установленные условия. Обращаться с заявлением только из-за достижения соответствующего возраста не нужно.

Максимальные размеры таких доплат в 2026 году:

300 грн — для пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет;

456 грн — от 75 до 80 лет;

570 грн — от 80 лет.

Однако получить полную сумму могут не все. Основное условие — общий размер пенсионной выплаты с учетом компенсации не должен превышать 10 340,35 грн.

Учитывайте принцип перехода между возрастными категориями. После 75-летия общая компенсация составляет до 456 грн, а не 300 грн плюс еще 456 грн. После достижения 80 лет ее размер увеличивается до 570 грн.

Таким образом, в декабре дополнительные средства получат пенсионеры, которые именно в этом месяце приобретут право на возрастную надбавку. Для остальных получателей ее размер останется неизменным, если не изменятся обстоятельства, влияющие на выплату.

Перерасчет пенсий с 1 декабря для работающих пенсионеров

Отдельный порядок перерасчета действует для граждан, которые после выхода на пенсию остаются трудоустроенными. Их выплаты пересматривают с учетом дополнительного страхового стажа, а при определенных условиях — и заработной платы.

Предыдущий автоматический перерасчет для этой категории состоялся 1 апреля 2026 года. Право на него имели пенсионеры, которые после назначения пенсии или предыдущего пересмотра выплат накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Также перерасчет проводят, если после предыдущего назначения или пересмотра пенсии прошло два года, даже когда за этот период человек приобрел менее 24 месяцев стажа.

В некоторых случаях в расчет включают дополнительные сведения о заработке. Это зависит от того, будет ли такой вариант более выгодным для пенсионера.

Пенсии с 1 декабря: кому нужно пройти идентификацию до конца года

Отдельный вопрос, на который Пенсионный фонд обратил внимание в разъяснениях, — подтверждение личности получателей пенсий и страховых выплат. До 31 декабря 2026 года эту процедуру должны пройти граждане, которые относятся к двум категориям:

получатели выплат, временно проживающие за пределами Украины;

пенсионеры и получатели страховых выплат, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины.

Требование предусматривает ежегодное подтверждение личности. Если человек не выполнит его в установленный срок, выплату могут приостановить до прохождения необходимой процедуры.

Как пройти физическую идентификацию пенсионерам в декабре

Для подтверждения личности необязательно ехать в Пенсионный фонд.

Предусмотрено несколько способов идентификации:

лично в любом сервисном центре ПФУ, независимо от зарегистрированного места жительства;

в отделении уполномоченного банка;

дистанционно во время видеоконференции с работником Пенсионного фонда;

через Дія.Підпис (Дія ID);

в зарубежном дипломатическом учреждении Украины для тех, кто находится за границей.

Чтобы пройти процедуру по видеосвязи, нужно заранее подать заявку через сервис вебпортала ПФУ Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи.

Записаться также можно через контакт-центр по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71.

Во время видеоконференции специалист попросит показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы. Для регистрации на такую процедуру электронная подпись не нужна.

Украинцы, находящиеся за границей, могут обратиться в дипломатическое учреждение Украины и получить документальное подтверждение. После этого документ вместе с заявлением о возобновлении выплат и другими необходимыми материалами нужно передать в ПФУ. Это можно сделать по почте или через электронный портал, используя квалифицированную электронную подпись.

Проверить, засчитал ли Пенсионный фонд прохождение процедуры, можно в личном кабинете на вебпортале учреждения. Для этого существует сервис Моя идентификация, который также доступен в мобильном приложении ПФУ.

Исключение предусмотрено для граждан, которые выехали с оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Чтобы не проходить ежегодную физическую идентификацию, они должны сообщить Пенсионному фонду о фактическом месте проживания и перевести выплату пенсии или страховых средств по новому адресу.

Кроме того, таким получателям необходимо сообщить ПФУ, что они не получают пенсионных или страховых выплат от соответствующих органов Российской Федерации. Если человек уже подавал такое уведомление, повторно отправлять его не нужно.

Что стоит знать о пенсиях в Украине в декабре

Последний месяц 2026 года не принесет общего перерасчета пенсий, однако для отдельных граждан суммы выплат изменятся из-за достижения соответствующего возраста или возникновения права на другие предусмотренные законодательством доплаты.

Остальные пенсионеры будут получать средства по действующим расчетам, с учетом мартовской индексации и установленных государственных гарантий.

Однако гражданам, которые проживают за границей или на временно оккупированных территориях, важно не откладывать физическую идентификацию и пройти ее до 31 декабря 2026 года.

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