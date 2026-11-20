Зимние месяцы сопровождаются увеличением расходов на электроэнергию. Короткий световой день, холодная погода и более активное использование бытовой техники влияют на количество потребленных киловатт. В результате даже при неизменной цене суммы в счетах могут вырасти.

Поэтому накануне декабря украинцев интересует не только стоимость электричества, но и то, планируют ли пересматривать тарифы для населения.

Факты ICTV выяснили, сколько будет стоить электроэнергия с 1 декабря 2026 года, сохранятся ли действующие льготы и как организовать потребление, чтобы не переплачивать.

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Изменится ли тариф на электроэнергию для населения с 1 декабря

В первый месяц зимы бытовые потребители будут оплачивать электроэнергию по действующей фиксированной цене. Тариф на электроэнергию с 1 декабря 2026 года — 4,32 грн за кВт·ч. Отдельного зимнего повышения тарифа для населения не предусмотрено.

Чтобы понять, как это отразится на семейном бюджете, можно рассчитать расходы при разном месячном потреблении:

100 кВт·ч — 432 грн;

150 кВт·ч — 648 грн;

200 кВт·ч — 864 грн;

250 кВт·ч — 1 080 грн;

300 кВт·ч — 1 296 грн;

400 кВт·ч — 1 728 грн.

Это суммы за потребленную электроэнергию по основному тарифу. Если домохозяйство имеет право на льготную цену или пользуется двухзонным счетчиком, итоговая сумма будет другой.

Неизменная цена для бытовых потребителей связана с государственным регулированием рынка электроэнергии. Для этого используется механизм возложения специальных обязанностей (ПСО), который позволяет сохранять фиксированную стоимость электричества для населения.

7 октября 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1245. Им действие соответствующего механизма продлили до 30 апреля 2027 года.

Таким образом, тариф на электроэнергию с 1 декабря 2026 года составит 4,32 грн за кВт·ч. Смена календарного месяца не повлияет на стоимость одного киловатта.

Тариф на свет с 1 декабря 2026 года для домохозяйств с электроотоплением

Отдельные условия оплаты предусмотрены для домохозяйств, которые отапливают жилье электричеством. В течение отопительного сезона для них действует тариф 2,64 грн за кВт·ч при месячном потреблении до 2 000 кВт·ч включительно.

Если объем использованной электроэнергии превысит этот предел, будут применяться две цены:

за первые 2 000 кВт·ч — 2,64 грн за кВт·ч;

за каждый киловатт сверх лимита — 4,32 грн.

Льготный тариф 2,64 грн за 1 кВт·ч предусмотрен не для всех домохозяйств, которые используют электроэнергию для обогрева.

Он распространяется на две категории потребителей:

Дома и квартиры с электроотоплением. Это жилье, оборудованное электроотопительными установками в установленном порядке. Например, электрическими котлами или другими официально оформленными системами электрического отопления.

Квартиры в негазифицированных многоквартирных домах. Речь идет о домах, в которых нет централизованного отопления или автономной системы отопления, использующей другие виды энергоносителей.

Недостаточно просто пользоваться электрическим обогревателем или установить теплый пол. Электроотопление должно быть надлежащим образом оформлено и подтверждено оператором системы распределения.

Сколько будет стоить 1 кВт электроэнергии с декабря и как сэкономить

Еще одна возможность сократить расходы — перейти на учет электроэнергии по двум временным зонам. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик.

При таком способе учета стоимость электричества зависит от времени его использования:

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Ночная цена вдвое ниже стандартной. Поэтому перенос части бытовых дел на это время поможет сократить расходы.

Например, ночью можно включать стиральную машину, посудомоечную машину или бойлер, если это предусмотрено инструкцией к технике и соответствует правилам безопасного использования.

Подорожает ли свет для населения в декабре

С 1 декабря 2026 года украинцы будут платить за электроэнергию по той же цене, что и раньше, — 4,32 грн за кВт·ч. Для домохозяйств с электроотоплением сохранится тариф 2,64 грн в пределах 2 000 кВт·ч в месяц.

Государственное регулирование цен продлено до конца апреля 2027 года. Поэтому в декабре оснований для автоматического пересмотра фиксированного тарифа нет.

Зимой стоит внимательнее следить за объемами потребления. Ведь даже без повышения цены увеличение количества использованных киловатт напрямую повлияет на сумму к оплате.

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