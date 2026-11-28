В городе Нежин Черниговской области спасатели завершили разбор завалов местного предприятия, которое россияне атаковали вчера днем. В результате удара погибли семь человек, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщили начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и ГСЧС.

Атака на Нежин

Спасатели ГСЧС работали на месте попадания на протяжении всего вчерашнего дня и сегодня ночью: разбирали завалы и искали людей.

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Из-под завалов достали одного раненого человека.

Работы приходилось останавливать из-за угрозы повторных российских ударов.

К ликвидации последствий атаки привлекли 55 спасателей ГСЧС и 14 единиц техники, в том числе кинологи со служебными собаками.

Атаки по Чернигову и области

Также за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Чернигов. В результате удара по территории одного из предприятий тяжелые ранения получил 46-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось.

Еще три человека пострадали. Они находятся на амбулаторном лечении.

В Семеновке российский FPV-дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие. В результате удара поврежден автомобиль.

Утром российские войска атаковали лесное хозяйство и одно из предприятий Корюковки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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