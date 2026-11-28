Российские удары по Черниговщине: в Нежине погибли семь человекДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- В Нежине в результате российского удара по предприятию погибли семь человек.
- Спасатели завершили аварийно-спасательные работы.
- Утром россияне нанесли два удара по Корюковке.
В городе Нежин Черниговской области спасатели завершили разбор завалов местного предприятия, которое россияне атаковали вчера днем. В результате удара погибли семь человек, еще семеро получили ранения.
Об этом сообщили начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус и ГСЧС.
Атака на Нежин
Спасатели ГСЧС работали на месте попадания на протяжении всего вчерашнего дня и сегодня ночью: разбирали завалы и искали людей.
Из-под завалов достали одного раненого человека.
Работы приходилось останавливать из-за угрозы повторных российских ударов.
К ликвидации последствий атаки привлекли 55 спасателей ГСЧС и 14 единиц техники, в том числе кинологи со служебными собаками.
Атаки по Чернигову и области
Также за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Чернигов. В результате удара по территории одного из предприятий тяжелые ранения получил 46-летний мужчина. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось.
Еще три человека пострадали. Они находятся на амбулаторном лечении.
В Семеновке российский FPV-дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие. В результате удара поврежден автомобиль.
Утром российские войска атаковали лесное хозяйство и одно из предприятий Корюковки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.