Утром раздались взрывы в Чернигове.

Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Взрывы в Чернигове 27 ноября: что известно

Россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе раздались три взрыва.

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В результате атаки 40-летний мужчина получил травму грудной клетки. Он находится в больнице. Впоследствии Дмитрий Брижинский сообщил, что пострадавший скончался.

По его словам, в результате взрывов ранения получила одна женщина. У нее диагностирована акубаротравма.

16 ноября россияне ударили по Чернигову. Атакованы предприятия. Погибли два человека, еще четверо получили ранения.

7 ноября из-за атак Чернигов полностью остался без электроснабжения. Из-за обесточения в городе остановился электротранспорт.

30 октября раздались взрывы в Чернигове. Горели автомобили и дом культуры.

29 октября вражеский дрон ударил по Чернигову. Тогда погибли две девочки-подростки, по меньшей мере 25 человек пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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