Взрывы в Чернигове 27 ноября: погиб мужчинаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром раздались взрывы в Чернигове.
Об этом сообщил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Взрывы в Чернигове 27 ноября: что известно
Россияне атаковали Чернигов ударными дронами. В городе раздались три взрыва.
В результате атаки 40-летний мужчина получил травму грудной клетки. Он находится в больнице. Впоследствии Дмитрий Брижинский сообщил, что пострадавший скончался.
По его словам, в результате взрывов ранения получила одна женщина. У нее диагностирована акубаротравма.
16 ноября россияне ударили по Чернигову. Атакованы предприятия. Погибли два человека, еще четверо получили ранения.
7 ноября из-за атак Чернигов полностью остался без электроснабжения. Из-за обесточения в городе остановился электротранспорт.
30 октября раздались взрывы в Чернигове. Горели автомобили и дом культуры.
29 октября вражеский дрон ударил по Чернигову. Тогда погибли две девочки-подростки, по меньшей мере 25 человек пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 738-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.