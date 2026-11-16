Атака на Чернигов 16 ноября: враг ударил по предприятиям, есть погибшие и раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
В понедельник, 16 ноября, россияне осуществили атаку на Чернигов. Враг нанес два удара по предприятиям. Погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщили начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский и Черниговский городской совет.
Атака на Чернигов 16 ноября: какие последствия
— Враг нанес удары по двум частным предприятиям в Чернигове. Сейчас известно о двух погибших и одном пострадавшем, — рассказали в Черниговском городском совете.
Позже стало известно, что ранения получили четыре человека.
По информации Дмитрия Брыжинского, в результате российской атаки на Чернигов получили повреждения помещения гаражного кооператива.
Напомним, ночью 30 октября российские войска нанесли удар по Корюковскому району Черниговской области.
В результате атаки загорелся дом культуры. Из-за постоянных воздушных тревог спасателям ГСЧС приходилось периодически прерывать работу и направляться в укрытие.
Утром того же дня россияне атаковали Чернигов ударными беспилотниками типа Shahed. На территории одного из предприятий возник пожар, загорелось транспортное средство.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 727-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Полиция Черниговськой области