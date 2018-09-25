Свитолина разгромно проиграла на старте турнира в Ухане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку в первом круге теннисного турнира в китайском Ухане.
В первом круге теннисного турнира в Ухане (Китай) серии WTA Premier 5 Элина Свитолина встречалась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 1:6 в пользу белоруски.
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Спортсменки провели на корте почти два часа.
Для Соболенко эта победа стала седьмой в сезоне над представительницей топ-10 мирового рейтинга.
It’s another Top 10 win for @SabalenkaA!
Defeats Svitolina 6-4, 2-6, 6-1 WuhanOpen pic.twitter.com/va3SRPtwj6
— WTA (@WTA) 25 вересня 2018 р.
Для Элины Свитолиной это был первый матч после поражения в четвертом раунде US Open. Арина Соболенко также оставила Нью-Йорк после 1/8 финала, но уже успела сыграть в Квебеке, где проиграла на старте соревнований.
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