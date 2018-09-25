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Свитолина разгромно проиграла на старте турнира в Ухане

Первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку в первом круге теннисного турнира в китайском Ухане.

В первом круге теннисного турнира в Ухане (Китай) серии WTA Premier 5 Элина Свитолина встречалась с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 1:6 в пользу белоруски.

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Спортсменки провели на корте почти два часа.

Для Соболенко эта победа стала седьмой в сезоне над представительницей топ-10 мирового рейтинга.

Для Элины Свитолиной это был первый матч после поражения в четвертом раунде US Open. Арина Соболенко также оставила Нью-Йорк после 1/8 финала, но уже успела сыграть в Квебеке, где проиграла на старте соревнований.

Ранее Свитолина рассказала, как завоевать ее сердце.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

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