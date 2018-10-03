Донецький Олімпік оголосив про призначення В’ячеслава Шевчука новим головним тренером команди.

В’ячеслав Шевчук став новим головним тренером донецького Олімпіка.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

До своєї роботи 39-річний спеціаліст приступить з сьогоднішнього дня і буде готувати команду до матчу 11-го туру УПЛ проти Динамо.

З тренером підписаний контракт строком на один рік – до грудня 2019 року.

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Асистентом головного тренера став екс-гравець Динамо, Дніпра і збірної України Руслан Ротань. Працювати з воротарями буде ще один екс-гравець збірної України Володимир Савченко – уродженець Донецької області, який виступав за Металіст, Борисфен, корейський Анян Ел-Джі Чітас, а також російські Ростов, Терек і Ладу. За фізичну підготовку футболістів буде відповідати Антон Дяченко.

Нагадаємо, 3 жовтня Роман Санжар пішов з поста головного тренера донецького Олімпіка.

Фото: Олимпик