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Демьяненко: С чехами в Динамо будет другой футбол

Экс-игрок киевского Динамо Анатолий Демьяненко поделился ожиданиями от матча второго тура Лиги Европы между Яблонцем и Динамо.

Экс-защитник киевского Динамо и бывший тренер команды Анатолий Демьяненко сделал свой прогноз на матч второго тура Лиги Европы, в котором бело-синие сыграют на выезде с чешским Яблонцем.

— В Динамо огромная проблема с форвардами. Их просто нет. Форвард должен постоянно держать соперника в напряжении, цепляться за каждый мяч на чужой половине. И, наконец, забивать – как минимум 10-12 голов за сезон только во внутреннем чемпионате. А сейчас в Динамо кто забивает? – Вербич и Цыганков, – сказал Демьяненко.

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Футболист уверен, что Вербича, который остался в Киеве из-за травмы, все же будет не хватать бело-синим.

— Вербич, хотя он и не форвард, но его будет не хватать в атаке. В Чехии очень важно, как Александр Хацкевич построит игру всей команды. После матча с Арсеналом динамовцам нужно перестроиться – с чехами будет совсем другой футбол, – добавил он.

Также Демьяненко надеется, что Динамо продемонстрирует игру и не проиграет.

— Я надеюсь, что Динамо в этом матче, как минимум, не проиграет, – отметил футболист.

Напомним, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги Европы Яблонец – Динамо.

ФотоFC Dynamo Kyiv.

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