Екс-гравець київського Динамо Анатолій Дем’яненко поділився очікуваннями від матчу другого туру Ліги Європи між Яблонцем та Динамо.

Екс-захисник київського Динамо та колишній тренер команди Анатолій Дем’яненко зробив свій прогноз на матч другого туру Ліги Європи, в якому біло-сині зіграють на виїзді з чеським Яблонцем.

— У Динамо величезна проблема з форвардами. Їх просто немає. Форвард повинен постійно тримати суперника у напрузі, чіплятися за кожен м’яч на чужій половині. І, нарешті, забивати – як мінімум 10-12 голів за сезон тільки у внутрішньому чемпіонаті. А зараз у Динамо хто забиває? – Вербіч та Циганков, – сказав Дем’яненко.

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Футболіст впевнений, що Вербіча, який залишився в Києві через травму, все ж буде не вистачати біло-синім.

— Вербича, хоч він і не форвард, але його буде не вистачати в атаці. В Чехії дуже важливо, як Олександр Хацкевич побудує гру всієї команди. Після матчу з Арсеналом динамівцям потрібно перебудуватися – з чехами буде зовсім інший футбол, – додав він.

Також Дем’яненко сподівається, що Динамо продемонструє гру і не програє.

— Я сподіваюся, що Динамо в цьому матчі, як мінімум, не програє, – зазначив футболіст.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги Європи Яблонець — Динамо.

Фото: FC Dynamo Kyiv.