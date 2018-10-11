Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов опублікував звернення до UFC.

Хабіб Нурмагомедов пригрозив розірвати контракт з UFC, якщо його друга Зубайра Тухугова не допустять до бою з Артемом Лобовим.

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Відповідний текст звернення Нурмагомедов опублікував на своїй сторінці в Instagram.

— Чому ви повинні карати саме мою команду, коли билися обидві. Якщо ви скажете, що я це почав, то я не згоден – я закінчив розпочате. У будь-якому випадку покарайте мене, до чого тут Зубайра Тухугов? Ви скасували бій Зубайри і хочете звільнити його за те, що він вдарив Конора, після того як Конор першим вдарив мого іншого брата – на камері все видно. Знайте, ви і мене втратите разом з ним. У нас в Росії ми своїх не кидаємо, і я за свого брата піду до кінця. Якщо ви все таки вирішите його звільнити, то і мені не забудьте відправити розірваний контракт, в іншому випадку я сам його порву, – написав Нурмагомедов в Instagram.

Росіянин додав, що йому наплювати на втрачений гонорар, адже для нього головним було відстояти свою честь.

Раніше менеджмент Артема Лобова повідомив, що поєдинок спортсмена проти Зубайри Тухугова, який повинен був пройти 27 жовтня в Канаді, скасовано.

Після бійки в октагоні президент UFC Дейна Уайт заявив, що промоушен розірве контракти з бійцями, які брали участь в бійці. Серед них був Тухугов, який заявив, що вдарив Конору ляпас.

Раніше бос UFC назвав розмір штрафу та термін дискваліфікації Хабіба.

Фото: Sports.ru