Ивана Купала 2026: поздравления, которые добавят магии в жизнь
Ночь с 23 на 24 июля считается особенной. Именно в это время украинцы отмечают праздник Ивана Купала, который сохранил древние обряды очищения огнем и водой. Это ночь поисков цветка папоротника, гаданий, прыжков через костер и веры в силу природы.
В 2026 году мы снова празднуем Купальскую ночь и делимся теплыми словами с близкими. Факты ICTV собрали лучшие поздравления к празднику Ивана Купала в картинках, стихах и прозе.
Ивана Купала 2026 – поздравления в картинках
Открытки к Ивану Купалу – один из способов передать настроение праздника: светлое, магическое и теплое. Выбирайте поздравления с Иваном Купалом в картинках и отправляйте родным и друзьям.
Ивана Купала 2026 – поздравления в стихах
Хороводы, пахучие травы,
На поляне костры, суета.
И русалки на листьях купавы,
Будто тени, сидят у пруда.
Звезды словно осколки кристалла,
И девчата веночки плетут.
Поздравляем с Ивана Купала!
Счастье пусть эти дни принесут!
***
На Ивана, на Купала
Веселее в мире стало!
Солнце, ярче засияй,
Всех теплом ты согревай!
***
С головы венок снимай,
И желанье загадай!
Пусть венок река несет,
Счастье-радость принесет!
***
На Ивана на Купала
Все желанья загадали,
Пусть же сбудутся они –
все заветные мечты!
***
На Ивана, на Купала
Разгуляться места мало,
Все хотят в лесок пойти
Цветок папоротника найти.
Если ты цветок найдешь,
То счастливо заживешь!
А раз не найдешь, то не злись,
Пой, гуляй и веселись!
Ивана Купала 2026 – поздравление в прозе
Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть пламя очистит мысли, вода смоет печаль, а магия ночи подарит вдохновение. Желаю любви, гармонии с природой и настоящего чуда, которого так давно ждешь. Пусть каждая мечта идет своим путем к осуществлению!
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Пусть в эту ночь все плохое останется позади, а вперед ведет только свет – от звезд, от костра, от любви. Желаю душевного тепла, красоты жизни и веры в себя! С Купалой!
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С праздником Ивана Купала! Пусть ночь огня и воды подарит обновление, мир в сердце и новые мечты. Желаю найти свой цветок папоротника – символ счастья, любви и силы. И пусть эта находка изменит жизнь к лучшему!
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Купальская ночь – это время загадать желание, отпустить страхи и почувствовать связь с чем-то вечным. Желаю гармонии, радости, искренних встреч и любви, которая не угасает!
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Ивана Купала – праздник единения с природой, собой и близкими. Пусть эта ночь будет легкой, как венок на воде, и теплой, как объятия под звездами. Желаю тебе радости, веры в лучшее и теплых перемен в жизни!
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В ночь Ивана Купала все возможно – стоит только верить. Желаю тебе обрести внутренний покой, почувствовать силу стихий и силу сердца. Пусть на твоем пути будет больше тепла, чем тревог, и больше надежды, чем сомнений!
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С праздником Купала! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чуда, огня страсти и чистоты воды. Пусть эта ночь вдохновит на новые мечты, придаст сил и подарит гармонию с собой и миром!