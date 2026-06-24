Ночь с 23 на 24 июля считается особенной. Именно в это время украинцы отмечают праздник Ивана Купала, который сохранил древние обряды очищения огнем и водой. Это ночь поисков цветка папоротника, гаданий, прыжков через костер и веры в силу природы.

В 2026 году мы снова празднуем Купальскую ночь и делимся теплыми словами с близкими. Факты ICTV собрали лучшие поздравления к празднику Ивана Купала в картинках, стихах и прозе.

Ивана Купала 2026 – поздравления в картинках

Открытки к Ивану Купалу – один из способов передать настроение праздника: светлое, магическое и теплое. Выбирайте поздравления с Иваном Купалом в картинках и отправляйте родным и друзьям.

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Ивана Купала 2026 – поздравления в стихах

Хороводы, пахучие травы,

На поляне костры, суета.

И русалки на листьях купавы,

Будто тени, сидят у пруда.

Звезды словно осколки кристалла,

И девчата веночки плетут.

Поздравляем с Ивана Купала!

Счастье пусть эти дни принесут!

***

На Ивана, на Купала

Веселее в мире стало!

Солнце, ярче засияй,

Всех теплом ты согревай!

***

С головы венок снимай,

И желанье загадай!

Пусть венок река несет,

Счастье-радость принесет!

***

На Ивана на Купала

Все желанья загадали,

Пусть же сбудутся они –

все заветные мечты!

***

На Ивана, на Купала

Разгуляться места мало,

Все хотят в лесок пойти

Цветок папоротника найти.

Если ты цветок найдешь,

То счастливо заживешь!

А раз не найдешь, то не злись,

Пой, гуляй и веселись!

Ивана Купала 2026 – поздравление в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть пламя очистит мысли, вода смоет печаль, а магия ночи подарит вдохновение. Желаю любви, гармонии с природой и настоящего чуда, которого так давно ждешь. Пусть каждая мечта идет своим путем к осуществлению!

***

Пусть в эту ночь все плохое останется позади, а вперед ведет только свет – от звезд, от костра, от любви. Желаю душевного тепла, красоты жизни и веры в себя! С Купалой!

***

С праздником Ивана Купала! Пусть ночь огня и воды подарит обновление, мир в сердце и новые мечты. Желаю найти свой цветок папоротника – символ счастья, любви и силы. И пусть эта находка изменит жизнь к лучшему!

***

Купальская ночь – это время загадать желание, отпустить страхи и почувствовать связь с чем-то вечным. Желаю гармонии, радости, искренних встреч и любви, которая не угасает!

***

Ивана Купала – праздник единения с природой, собой и близкими. Пусть эта ночь будет легкой, как венок на воде, и теплой, как объятия под звездами. Желаю тебе радости, веры в лучшее и теплых перемен в жизни!

***

В ночь Ивана Купала все возможно – стоит только верить. Желаю тебе обрести внутренний покой, почувствовать силу стихий и силу сердца. Пусть на твоем пути будет больше тепла, чем тревог, и больше надежды, чем сомнений!

***

С праздником Купала! Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для чуда, огня страсти и чистоты воды. Пусть эта ночь вдохновит на новые мечты, придаст сил и подарит гармонию с собой и миром!

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