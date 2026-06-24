Ивана Купала — это один из самых интересных праздников в народном календаре. Он появился еще в дохристианские времена, когда наши предки чествовали силу природы и летнее солнцестояние.

Праздник Ивана Купала связан с различными обрядами, которые имели целью очистить душу и тело, привлечь счастье, любовь и благополучие в семью. В этот день девушки пускают венки на воду, молодежь прыгает через костер, а самые отважные отправляются в лес в поисках мифического цветка папоротника, который расцветает только раз в году.

Когда празднуют Ивана Купала в 2026 году, а также об обрядах, традициях и запретах праздника — далее в материале.

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Когда Ивана Купала в 2026 году — дата

В 2026 году Ивана Купала приходится на ночь с 23 на 24 июня. Дата совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи.

Ранее эти события приходились на 7 июля, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, даты сместилась на 24 июня.

В то же время представители духовенства отмечают, что христианский праздник Иоанна Предтечи нужно четко отделять от праздника Ивана Купала, который имеет языческие корни.

Традиции и обряды на Ивана Купала

Традиции на Ивана Купала отличаются в зависимости от региона. Однако обычно празднование проводили на берегу водоемов, где ставили чучело Купала или Марены (зимнее божество у славян, которое “морило” людей голодом, а землю холодом), вокруг которого танцевали и пели. Затем разжигали костер, чучело сжигали или топили в воде.

Через костер принято прыгать — в одиночку или парами, взявшись за руки. Этот ритуал означал очищение от зла и болезней. Считалось, если влюбленные смогут перепрыгнуть через пламя и не разъединят рук, то проживут вместе счастливую жизнь.

Девушки на праздник Ивана Купала плели венки из полевых цветов. После захода солнца вставляли в них зажженную свечу и пускали по воде. В народе верили, если венок плывет спокойно, значит девушка скоро выйдет замуж, если крутится — будет девствовать еще год, тонет — не выйдет замуж вообще. Часто парни пытались поймать венок девушки, к которой имели чувства. Это считалось хорошей приметой для их дальнейшей судьбы.

Еще одна традиция на Ивана Купала связана с цветком папоротника, который, по легенде, расцветает только в эту праздничную ночь. Считалось, если его найдет молодой парень, то он якобы получит возможность увидеть будущее, начнет понимать язык птиц и зверей, сможет исцелять больных и находить сокровища в земле.

Что нельзя делать на Ивана Купала

С праздником Ивана Купала связано и немало запретов. Считалось, что в купальскую ночь просыпается вся нечисть, поэтому нельзя ложиться спать. Чтобы не принести в семью нищету, в день праздника нельзя что-то продавать или отдавать. Запрещено давать и брать деньги в долг.

Не стоит купаться в водоемах до восхода солнца. Верили, что русалки и другие водяные существа могут затянуть под воду человека, который купается ночью.

В праздник Ивана Купала запрещено ссориться — негативные эмоции могут привести к неудачам и проблемам в жизни. Если найдете на дороге деньги — ни в коем случае не берите их, чтобы не принести в дом беду.

Не рекомендуется ходить в лес в одиночку, чтобы не наткнуться на нечистую силу. Также в праздник Купала детям и беременным женщинам не желательно находиться у воды.

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