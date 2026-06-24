Ежегодно летом верующие отмечают важный христианский праздник — Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). Этот день посвящен рождению пророка, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Что известно об истории, традициях и запретах праздника Рождество Иоанна Крестителя — читайте далее в материале.

Когда Рождество Иоанна Крестителя в 2026 году — дата

Согласно новоюлианскому церковному календарю, Рождество Иоанна Крестителя ежегодно отмечается 24 июня.

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Дата была установлена в соответствии с евангельским описанием, где указано о шестимесячной разнице в возрасте между Иоанном и Христом. Праздник близок к летнему солнцестоянию, поскольку Рождество Христово было приурочено к зимнему. Таким образом, после Рождества Христа день становится длиннее, а после Рождества Ивана — начинает сокращаться.

Дата Рождества Иоанна Крестителя совпадает с народным праздником Ивана Купала. Однако в Православной церкви Украины отмечают, что эти два события не имеют ничего общего.

История праздника Рождество Иоанна Крестителя

Как указано в Евангелие от Луки, родителями Иоанна Предтечи были Захарий и Елисавета. Они дожили до преклонного возраста, но не имели детей. Супруги молились Господу, чтобы он подарил им потомство.

Однажды Захарий, который был священником, увидел в храме Архангела Гавриила. Он возвестил старику о рождении сына, которого нужно будет назвать Иоанном, о радости, которую принесет его рождение, о будущей миссии сына, который будет обращать людей к Господу.

Захария усомнился в услышанном, из-за чего Архангел Гавриил лишил его дара речи. Впоследствии Елисавета забеременела и родила сына. Однако дар речи к Захарии вернулся не в сам день рождения младенца, а лишь тогда, когда ему нужно было дать имя, на восьмой день.

Традиции и запреты на Рождество Иоанна Крестителя

Праздник стоит провести в покое: помолиться в церкви, очистить душу и тело через купание в чистой воде. Также важно не забывать о добрых делах — подать милостыню или поддержать нуждающихся.

В день Рождества Иоанна Крестителя запрещено:

Ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять других.

Развлекаться, шуметь.

Работать физически, убирать.

Заниматься рукоделием.

Пользоваться ножом для разрезания любых круглых предметов, например, хлеба.

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