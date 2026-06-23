Топливный кризис охватил главный нефтедобывающий регион России — Ханты-Мансийский автономный округ, а также Тюменскую и Томскую области, на долю которых приходится около 40% добычи российской нефти.

Об этом сообщает Moscow Times.

Топливный кризис в нефтедобывающем регионе России

Ограничения на продажу бензина в округе вступили в силу в ночь на 23 июня.

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На автозаправочных станциях «Газпромнефти» отпускают не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на одного покупателя.

Кроме того, заправка разрешена только непосредственно в бак транспортного средства и при условии предоплаты.

Аналогичные ограничения ввели в Стрежевом Томской области, в Тюмени, которую называют нефтегазовой столицей России. Ограничения на продажу бензина готовятся ввести также в Новосибирской области.

Местные жители сообщают, что нефтяные скважины останавливают работу из-за отсутствия возможностей для сбыта нефти, в то время как дефицит бензина продолжает усугубляться.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников утром 23 июня заявил, что в регионе придется ограничить продажу топлива из-за введения лимитов на бензин и дизель в соседних областях.

По его словам, он поручил областному Минпромторгу «провести переговоры с владельцами сетей АЗС для выработки в течение дня единой позиции по этому вопросу».

Накануне о введении ограничений на продажу топлива сообщили власти шести российских регионов — Омской, Иркутской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской и Амурской областей.

В целом лимиты на топливо уже действуют более чем в 50 из 89 регионов России.

По оценке Energy Intelligence, после ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим предприятиям объемы нефтепереработки в России в начале июня упали ниже 4 млн баррелей в сутки.

Это стал самый низкий показатель за последние 21 год. При этом почти треть мощностей российских НПЗ (2,14 млн баррелей в сутки) оставалась без работы.

— Кампания Украины против российского энергетического сектора нанесла масштабный ущерб, в результате чего страна движется к самому серьезному топливному кризису в своей истории, — считают аналитики Energy Intelligence.

Напомним, в Генштабе ВСУ опубликовали данные о результатах украинских дальнобойных ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и логистической инфраструктуры России по состоянию на июнь 2026 года.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль потеряла 30% своих производственных мощностей. Под удары уже попали 16 крупных нефтеперерабатывающих заводов и терминалов на территории РФ.

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