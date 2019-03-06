Боец UFC Конор МакГрегор роскошно отпраздновал день рождения своей матери.

Ирландский боец ​​UFC Конор МакГрегор показал в Instagram, как отметил 60-летие своей матери Маргарет.

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Празднование дня рождения прошло в имении Versace в Майами с шоу-балетом в стиле бразильского карнавала.

— Празднование 60-летия моей матери в особняке Versace. Моя мама давно является поклонницей этого прекрасного итальянского шелка. На самом деле мы поклонники всех итальянских тканей. Спасибо, что подарила мне эту жизнь, мама. Я люблю тебя всей душой, – написал ирландец.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 5 Бер 2019 р. о 1:41 PST

Напомним, начиная с 2015 года в имении Versace работает отель. Цена на номер за ночь стартует от $1000.

Ранее Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение о массовой драке с участием команд Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.

Фото: Conor McGregor Official.