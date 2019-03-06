Боец UFC Конор МакГрегор роскошно отпраздновал день рождения своей матери.
Ирландский боец UFC Конор МакГрегор показал в Instagram, как отметил 60-летие своей матери Маргарет.
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Празднование дня рождения прошло в имении Versace в Майами с шоу-балетом в стиле бразильского карнавала.
— Празднование 60-летия моей матери в особняке Versace. Моя мама давно является поклонницей этого прекрасного итальянского шелка. На самом деле мы поклонники всех итальянских тканей. Спасибо, что подарила мне эту жизнь, мама. Я люблю тебя всей душой, – написал ирландец.
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Напомним, начиная с 2015 года в имении Versace работает отель. Цена на номер за ночь стартует от $1000.
Ранее Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение о массовой драке с участием команд Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора.
Фото: Conor McGregor Official.