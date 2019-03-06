Боєць UFC Конор МакГрегор розкішно відсвяткував день народження своєї матері.
Ірландський боєць UFC Конор МакГрегор показав в Instagram, як відсвяткував 60-річчя своєї матері Маргарет.
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Святкування дня народження пройшло у маєтку Versace у Майямі із шоу-балетом у стилі бразильського карнавалу.
— Святкування 60-річчя моєї матері в особняку Versace. Моя мама давно є прихильницею цього прекрасного італійського шовку. Насправді ми шанувальники усіх італійських тканин. Спасибі, що подарувала мені це життя, мама. Я люблю тебе всією душею, – написав ірландець.
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Нагадаємо, починаючи з 2015 року у маєтку Versace працює готель. Ціна на номер за ніч стартує від $1000.
Раніше Атлетична комісія штату Невада винесла рішення щодо масової бійки за участю команд Хабіба Нурмагомедова та Конора МакГрегора.
Фото: Conor McGregor Official.