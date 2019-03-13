Форвард Ювентуса Криштиану Роналду потролил главного тренера Атлетико, повторив его скандальный жест после первого матча 1/8 финала ЛЧ.

Ювентус в Турине разгромил мадридский Атлетико в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Главным героем встречи стал форвард Старой синьоры Криштиану Роналду. Португальцу удалось оформить хет-трик в матче и вывести Ювентус в четвертьфинал турнира.

После победы Роналду повторил жест главного тренера матрасников Диего Симеоне, который во встрече в Мадриде после гола Атлетико схватился двумя руками за область паха. За это коуч получил штраф от дисциплинарного комитета УЕФА.

Напомним, в первом матче Ювентус уступил Атлетико со счетом 0:2, но по сумме двух игр в 1/4 финала вышел туринский клуб.