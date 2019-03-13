Форвард Ювентуса Криштіану Роналду потролив головного тренера Атлетіко, повторивши його скандальний жест після першого матчу 1/8 фіналу ЛЧ.

Ювентус у Турині розгромив мадридський Атлетіко в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Головним героєм зустрічі став форвард Старої сеньйори Криштіану Роналду. Португальцю вдалося оформити хет-трик у матчі і вивести Ювентус до чвертьфіналу турніру.

Після перемоги Роналду повторив жест головного тренера матрацників Дієго Сімеоне, який у зустрічі в Мадриді після голу Атлетіко схопився двома руками за область паху. За це коуч отримав штраф від дисциплінарного комітету УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі Ювентус поступився Атлетіко з рахунком 0:2, але за сумою двох ігор до 1/4 фіналу вийшов туринський клуб.