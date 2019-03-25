Смотрите онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Люксембург — Украина на Фактах ICTV в понедельник, 25 марта, в 21.45.

Сборная Люксембурга будет принимать на стадионе Жози Бартель сборную Украины в рамках матча отбора к чемпионату Европы 2020 в понедельник, 25 марта.

В стартовом поединке квалификации против Португалии подопечные Шевченко приятно поразили игрой, несмотря на то, что почти всю встречу украинцы вынуждены были в основном обороняться. На матч с Люксембургом сборная может предстать совершенно другой командой с атакующей моделью игры.

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Люксембург трижды играл против Украины и все три матча заканчивались с одинаковым счетом 3:0 в пользу сине-желтых.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.40. Успех красных львов оценивают в 9.40. Ничейный результат встречи — 4.60.

Прогноз Фактов ICTV

Люксембург — Украина – 0:3