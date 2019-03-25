Дивіться онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Люксембург — Україна на Фактах ICTV у понеділок, 25 березня, о 21.45.

Збірна Люксембургу прийматиме на стадіоні Жозі Бартель збірну України в рамках матчу відбору до чемпіонату Європи 2020 у понеділок, 25 березня.

В стартовому поєдинку кваліфікації проти Португалії підопічні Шевченка приємно вразили грою, попри те, що майже всю зустріч українці змушені були здебільшого оборонятися. На матч з Люксембургом збірна може постати абсолютно іншою командою з атакуючою моделлю гри.

Читайте: Де дивитися Люксембург — Україна

Люксембург тричі грав проти України і всі три матчі завершувалися з однаковим рахунком 3:0 на користь синьо-жовтих.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх червоних левів оцінюють в 9.40. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

Прогноз Фактів ICTV

Люксембург — Україна – 0:3