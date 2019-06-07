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Украина — Сербия: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Украина — Сербия на Фактах ICTV в пятницу, 7 июня, в 21.45.

украина сербия

Сборная Украины примет на стадионе Львов Арена во Львове сборную Сербии в рамках матча отбора на чемпионат Европы 2020 в пятницу, 7 июня.

Сине-желтые успешно начали этот отбор. Из Португалии Шевченко и Ко привезли нулевую ничью, но в матче с Люксембургом вымучили победу благодаря автоголу на последних минутах. В итоге 4 очка и лидерство в группе B после первых двух стартовых поединков.

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За всю историю наша сборная трижды встречалась с сербами в товарищеских матчах и все 3 поединка выиграла, не пропустив ни одного гола.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Младена Крстаича. На победу сборной Сербии принимают ставки с коэффициентом 2.60. Успех сине-желтых оценивают в 3.10.Ничейный исход встречи — 3.00.

Прогноз Фактов ICTV

Украина — Сербия – 1:1

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