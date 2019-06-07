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Факти / Спорт

Україна — Сербія: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу відбору до Євро-2020 Україна — Сербія на Фактах ICTV у п’ятницю, 7 червня, о 21.45.

украина сербия

Збірна України прийматиме на стадіоні Львів Арена у Львові збірну Сербії в рамках матчу відбору до чемпіонату Європи 2020 у п’ятницю, 7 червня.

Синьо-жовті успішно розпочали цей відбір. З Португалії Шевченко і Ко привезли нульову нічию, але у матчі з Люксембургом вимучили перемогу завдяки автоголу на останніх хвилинах. У підсумку 4 очки і лідерство у групі B після перших двох стартових поєдинків.

Читайте: Де дивитися Україна — Сербія

За всю історію наша збірна тричі зустрічалася з сербами в товариських матчах і всі 3 поєдинки виграла, не пропустивши жодного гола.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Младена Крстаіча. На перемогу збірної Сербії приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх синьо-жовтих оцінюють в 3.10. Нічийний результат зустрічі — 3.00.

Прогноз Фактів ICTV 

Україна — Сербія – 1:1

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