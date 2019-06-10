Бывший футболист шотландского Рейнджерс Фернандо Риксен обратился к своим болельщикам.

Экс-игрок шотландского Рейнджерс и российского Зенита Фернандо Риксен, который борется с 2013 года с неизлечимой болезнью, анонсировал свою “прощальную вечеринку”.

Футболист записал обращение с помощью устройства генерации языка:

— Привет. У меня особый вечер 28 июня. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь незабываемой. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо, – сообщил Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Мероприятие называется Вечер с Фернандо Риксеном и пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Его посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок Рейнджерс Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Входной билет стоит £70.

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42-летний Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом — медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

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Фото: Ricksen my friend/pauline

Источник: Mirror