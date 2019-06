Экс-игрок шотландского Рейнджерс и российского Зенита Фернандо Риксен, который борется с 2013 года с неизлечимой болезнью, анонсировал свою “прощальную вечеринку”.

Футболист записал обращение с помощью устройства генерации языка:

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU

— Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.