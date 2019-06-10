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Факты / Спорт

Неизлечимо больной экс-игрок Рейнджерс анонсировал “прощальную вечеринку”

Бывший футболист шотландского Рейнджерс Фернандо Риксен обратился к своим болельщикам.

Фернандо Риксен с игроками Рейнджерс

Экс-игрок шотландского Рейнджерс и российского Зенита Фернандо Риксен, который борется с 2013 года с неизлечимой болезнью, анонсировал свою “прощальную вечеринку”.

Футболист записал обращение с помощью устройства генерации языка:

— Привет. У меня особый вечер 28 июня. Поскольку мне становится очень трудно, это будет моя последняя ночь. Приходите и сделайте эту ночь незабываемой. Надеюсь, скоро увидимся, Фернандо, – сообщил Риксен.

Мероприятие называется Вечер с Фернандо Риксеном и пройдет в отеле Goglasgow Urban Hotel. Его посетят телеведущий Дэвид Таннер, бывший игрок Рейнджерс Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен. Входной билет стоит £70.

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42-летний Риксен борется с боковым амиотрофическим склерозом — медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение верхних и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Ранее в 26-летней американской теннисистки Николь Гиббс обнаружили рак.

ФотоRicksen my friend/pauline

Источник: Mirror

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