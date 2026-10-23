Если Россия продолжит массированные обстрелы Украины с такой же интенсивностью, количество баллистических ракет, которые она применяет в течение месяца, может превысить 300 единиц.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Сколько баллистических ракет РФ может запускать ежемесячно

Представитель подчеркнул, что Украина должна быть готова к такому развитию событий. По словам Игната, в течение трех дней Россия запустила почти 80 ракет: 39 — в первый день, 16 — во второй и 23 — в третий.

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При сохранении таких темпов атак за месяц российские войска могут применить 320 или более баллистических ракет.

При этом Юрий Игнат сомневается, что Россия сможет длительное время поддерживать такую интенсивность обстрелов.

— Я сомневаюсь, потому что они именно сейчас нагнетают ракетами, но у них не бесконечные запасы, — отметил он.

Представитель Воздушных сил добавил, что для перехвата более 300 ракет ежемесячно Украине потребуется большое количество ракет-перехватчиков для систем ПВО, которые предоставляют партнеры, в частности Patriot.

Какие запасы ракет и дронов есть у России

Ранее ГУР Минобороны сообщило, что по состоянию на октябрь Россия имеет в резерве до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет разных типов.

Российский оборонно-промышленный комплекс ежемесячно производит более 200 ракет и около 10 тыс. БпЛА. Россияне стремятся истощить украинскую ПВО.

В разведке добавили, что, несмотря на начало осенних массированных атак на Украину, ракетные запасы России остаются примерно на уровне июля 2026 года.

Тогда, по данным ГУР, в распоряжении Кремля было более 100 ракет Искандер-М, более 60 крылатых ракет Искандер-К, около 100 Кинжалов, более 450 Калибров, более 600 Ониксов и более 120 Цирконов.

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