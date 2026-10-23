Работники, которые убирают туалеты или используют в работе дезинфицирующие средства, могут получать дополнительную оплату. Ее размер предусмотрен нормативными документами.

Какая доплата за уборку туалетов предусмотрена в 2026 году, кому ее выплачивают и может ли работодатель включить ее в минимальную зарплату, читайте в материале Фактов ICTV.

Доплата за уборку туалетов в Украине: что предусмотрено законом

Доплата за уборку туалетов и использование дезинфицирующих средств предусмотрена подпунктом “ґ” подпункта 3 пункта 3 постановления № 1298. Документ регулирует оплату труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы.

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Согласно этой норме, работникам, которые используют в работе дезинфицирующие средства, а также тем, кто убирает туалеты, устанавливают доплату в размере 10% должностного (месячного) оклада.

Однако постановление № 1298 касается определенных категорий работников бюджетной сферы, поэтому эту норму не следует распространять на всех работников частных предприятий. В каждом конкретном случае нужно проверить, какие правила оплаты труда действуют у работодателя.

Доплата за дезинфекцию и уборку туалетов: разъяснение Минсоцполитики

Как начислять эту выплату и учитывать ли ее при расчете минимальной зарплаты, Министерство социальной политики объяснило в письме № 737/0/101-17/28.

В документе ведомство обратило внимание на то, что доплату в размере 10% должностного оклада начисляют сверх минимальной заработной платы. То есть работодатель не может использовать эти средства для того, чтобы довести зарплату работника до установленного государством минимума.

Минсоцполитики также объяснило, что перечень должностей, работникам которых устанавливают такую доплату, определяют в коллективном договоре учреждения. При этом соответствующие работы должны входить в должностные обязанности сотрудника, а выплату производят в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.

Должностные обязанности могут предусматривать использование дезинфицирующих средств, уборку туалетов с их применением или непосредственно уборку туалетов.

Таким образом, право на доплату зависит не только от того, что работник убирает помещения, но и от правил оплаты труда, применимых к работодателю, а также от надлежащего оформления соответствующих обязанностей.

Входит ли доплата за уборку туалетов в минимальную зарплату в 2026 году

Доплата за уборку туалетов относится к выплатам за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенный риск для здоровья. Поэтому ее не учитывают при обеспечении минимального размера заработной платы.

Это подтвердили в Госслужбе по вопросам труда в разъяснении. Ведомство сообщило, что доплату работникам, которые убирают туалеты, необходимо выплачивать сверх минимальной зарплаты.

Такой порядок предусмотрен статьей 3-1 закона Украины Об оплате труда. Она определяет, какие выплаты не учитывают при сравнении начисленной зарплаты с минимальной.

К ним относятся, в частности, доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенный риск для здоровья, ночную и сверхурочную работу, а также премии к праздничным и юбилейным датам.

Какая минимальная зарплата в 2026 году

Согласно статье 8 закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2026 год № 4695-IX, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составляет:

8 647 грн в месяц;

52 грн в час.

Если работник полностью выполнил месячную норму труда, его зарплата по общему правилу не может быть ниже 8 647 грн. Доплату за уборку туалетов, если работник имеет на нее право, начисляют дополнительно.

Как рассчитать доплату за уборку туалетов

Размер доплаты за уборку туалетов зависит от должностного оклада работника. Если применимая к нему норма предусматривает выплату в размере 10%, сумму рассчитывают исходя из соответствующего должностного оклада или тарифной ставки.

Например, при должностном окладе 9 000 грн доплата в размере 10% составит 900 грн. Если работник имеет право на эту выплату, ее начисляют сверх минимальной зарплаты, а не включают в сумму, за счет которой обеспечивают минимальный уровень оплаты труда.

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