На фоне усиления давления США на Украину и роста напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном американская сторона пытается активизировать переговоры о мирном урегулировании войны.

Как пишет The Economist, среди возможных условий будущего соглашения рассматривают создание демилитаризованной зоны на Донбассе, инвестиционную поддержку Украины и перспективу вступления в ЕС в обмен на отказ от членства в НАТО.

Что такое демилитаризованная зона, как ее создают и где есть примеры таких территорий, читайте в материале Фактов ICTV.

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Демилитаризованная зона: что это

В Украине определение этого понятия содержится в приказе Министерства обороны № 164. Правила создания демилитаризованных зон также предусмотрены международным гуманитарным правом.

Согласно приказу Министерства обороны № 164, демилитаризованная зона — это территория, с которой по соглашению сторон вооруженного конфликта выведены комбатанты, мобильные боевые средства, а также военные установки и сооружения, которые не должны использоваться во враждебных целях. Власти и население этой территории должны воздерживаться от враждебных действий.

Демилитаризованная зона простыми словами — это участок территории, который стороны договариваются не использовать для ведения боевых действий. На нем должны действовать согласованные ограничения на присутствие военных и использование вооружения.

Такая зона не возникает автоматически после объявления перемирия. Для ее создания необходимо соглашение сторон, в котором определяют статус территории и правила пребывания на ней.

Демилитаризованная зона также не обязательно означает передачу территории другому государству, изменение границы или установление нейтралитета. Ее правовой статус зависит от конкретного соглашения.

Как создают демилитаризованную зону

Основные правила создания демилитаризованных зон во время международных вооруженных конфликтов определяет статья 60 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям.

Согласно этому документу, стороны могут договориться о предоставлении определенной территории статуса демилитаризованной зоны. В соглашении необходимо определить условия, при которых территория получает такой статус, и правила его соблюдения.

Документ также предусматривает, что стороны не должны распространять на демилитаризованную зону свои военные операции вопреки условиям соответствующей договоренности.

На практике при создании такой зоны стороны должны согласовать несколько вопросов:

Границы территории. В соглашении определяют, где именно расположена зона и какую площадь она охватывает.

В соглашении определяют, где именно расположена зона и какую площадь она охватывает. Военные ограничения. Стороны устанавливают, какие войска, вооружение и военные объекты необходимо вывести или запретить.

Стороны устанавливают, какие войска, вооружение и военные объекты необходимо вывести или запретить. Поведение сторон. Определяют, какие действия запрещены на территории зоны.

Определяют, какие действия запрещены на территории зоны. Обозначение территории. Согласно приказу Минобороны № 164, демилитаризованную зону обозначают знаками, согласованными сторонами конфликта.

Согласно приказу Минобороны № 164, демилитаризованную зону обозначают знаками, согласованными сторонами конфликта. Контроль за соблюдением договоренностей. Стороны могут предусмотреть порядок наблюдения за территорией и реагирования на нарушения.

Участие третьей стороны, например международной организации, возможно, если это предусмотрено соответствующими договоренностями. Однако присутствие миротворцев не является обязательным условием для каждой демилитаризованной зоны.

Какие бывают демилитаризованные зоны

Универсальной классификации, которая делила бы все демилитаризованные зоны на несколько обязательных типов, нет. В зависимости от объема установленных ограничений можно условно выделить полную и частичную демилитаризацию.

Полная демилитаризация предусматривает широкие ограничения на военное присутствие и использование территории в военных целях. Какие именно силы, вооружение и объекты должны быть выведены, определяют в соглашении.

Частичная демилитаризация означает, что ограничения касаются только определенных видов вооружения, военных объектов или деятельности. Например, соглашение может запрещать размещение тяжелого вооружения или строительство военных укреплений, но не устанавливать всех ограничений, характерных для полностью демилитаризованной территории.

Это условное разделение по содержанию ограничений, закрепленных в приказе Минобороны № 164. Однако не каждая территория между армиями или вдоль линии прекращения огня является демилитаризованной зоной. Для такого статуса необходимо соответствующее соглашение, а режим территории должен отвечать его условиям.

Где есть демилитаризованная зона: пример Кипра

Один из известных примеров территории, разделяющей силы сторон конфликта, находится на Кипре. После боевых действий 1974 года между северной и южной частями острова сформировалась буферная зона, за которой следят миротворцы Организации Объединенных Наций.

Согласно информации миссии ООН на Кипре, зона протянулась примерно на 180 км. Ее ширина меняется в зависимости от местности: в некоторых районах Никосии она составляет всего несколько метров, а в других местах достигает нескольких километров.

Миротворцы наблюдают за линиями прекращения огня, контролируют ситуацию в буферной зоне и помогают предотвращать новые столкновения. Режим на Кипре сформировался в результате договоренностей и решений ООН.

Для чего создают демилитаризованные зоны

Главная цель демилитаризованной зоны — снизить риск боевых столкновений на определенной территории. Она может разделять силы сторон, ограничивать возможности для наступления и создавать условия для защиты гражданского населения.

Создание такой зоны не гарантирует окончания войны. Она не заменяет мирного соглашения и не означает автоматического прекращения вооруженного конфликта на других территориях.

Результат зависит от содержания договоренностей, готовности сторон их выполнять и механизмов контроля. Если установленные правила нарушаются, демилитаризованная зона может утратить свою защитную функцию.

Таким образом, демилитаризованная зона — это не просто территория, на которой нет боевых действий. Это территория с особым режимом, согласованным сторонами вооруженного конфликта. Ее границы, ограничения и порядок соблюдения определяются конкретными договоренностями и нормами международного гуманитарного права.

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