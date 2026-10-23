Киев ввел в эксплуатацию около 85 МВт генерирующих мощностей и обеспечил резервным питанием критическую инфраструктуру. Это будет способствовать прохождению осенне-зимнего периода 2026–2027 годов в условиях российских атак.

Об этом 23 октября заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Киев обеспечен резервным питанием

— В течение межсезонья, по сути, Киев уже ввел в эксплуатацию примерно 85 МВт мощности, что довольно хороший темп. И Киев успел обеспечить резервным питанием всю критическую инфраструктуру с точки зрения ее базового функционирования, — сказал Харченко во время онлайн-обсуждения темы Режим выживания: что поможет Киеву и области пройти эту зиму.

По словам эксперта, в некоторых районах столицы во время перебоев могут возникнуть проблемы с водоснабжением в домах. При этом вода продолжит циркулировать в системе, однако давления может быть недостаточно, чтобы она поступала в квартиры.

Сейчас смотрят

Харченко отметил, что в Киеве предусмотрели резервы для поддержания работы канализационной системы и отопления.

У концепции подготовки столицы к зимнему периоду условное название – “темно, но тепло”. По оценке директора ЦИЭ, ее реализовали примерно на 80%.

Он добавил, что около 5 тыс. домов, имеющих резервы теплоснабжения, при температуре воздуха от минус 5 до минус 10 градусов смогут поддерживать температуру в помещениях на уровне плюс 10–14 градусов.

Эксперт отметил, что такой вариант значительно лучше, чем полное отсутствие отопления.

Ранее Харченко заявлял, что 3 тыс. домов в столице не имеют резервного теплоснабжения и находятся в зоне риска.

— Я стараюсь быть максимально объективным и считаю, что Киев сегодня является одним из наиболее подготовленных к зиме в условиях атак. Если бы мы готовились с такими же инвестициями и темпами работ в течение последних четырех лет, мы бы сейчас спокойно смотрели с точки зрения критической инфраструктуры на пролет российской баллистики, — отметил эксперт.

Подготовка западных областей к зиме

Харченко считает, что западные регионы Украины подготовились к зимнему сезону значительно хуже. По его мнению, это связано с внутренним ощущением безопасности и убеждением, что в этих областях ситуация спокойнее.

Он считает, что западные города будут подвергаться меньшему количеству обстрелов, однако ситуация с водоснабжением и отоплением в Киеве иногда может быть более комфортной.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о начале отопительного сезона в столице с 16 октября.

В части Днепровского и Дарницкого районов подача тепла пока не начнется из-за значительных повреждений энергетического объекта. Сейчас там продолжаются восстановительные работы.

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